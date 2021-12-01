Оренбург, 1 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Оренбурге в рамках проверки информации о злоупотреблении полномочиями должностными лицами государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» возбуждено уголовное дело. Задержан начальник организации. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Оренбургской области.

По версии следствия, руководство бюро судмедэкспертизы с ноября 2020 года по настоящее время умышленно создали условия для осуществления незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом на территории отдела судебно-медицинской экспертизы трупов.

По подозрению в совершении преступления задержан заведующий бюро судебно-медицинской экспертизы. В его доме, а также в здании учреждения проведены обыски.