Канберра, 1 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Рекордные осадки в ноябре окончательно расстроили планы нескольких австралийских фермеров, которые с нетерпением ждали «невероятного урожая». Несмотря на почти идеальные условия во время вегетационного периода, осадки и нехватка рабочих в регионах Австралии повлияли на период сбора урожая. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

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Особо пострадавшими признаны производители зерна в Новом Южном Уэльсе и некоторых частях Южной Австралии.

Главный исполнительный директор Национальной федерации фермеров Тони Махар сказал сиднейской радиостанции 2GB, что ситуация «действительно разочаровывающая», так как погодное явление Ла-Нинья влечет за собой сильные дожди.

«Аграрии с нетерпением ждали невероятного урожая», — заявил Махар в эфире 2GB.