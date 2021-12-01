Посёлок Новогорелово, Ленинградская область, 1 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Водитель автобуса получил тяжелые травмы и был госпитализирован после того, как его автобус столкнулся с тепловозом на железнодорожном переезде на Волхонском шоссе в Ленинградской области. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба СЗТП ДТП тепловоза и автобуса

ДТП произошло около 17:45 мск на 12 км Волхонского шоссе на железнодорожном переезде. 51-летний водитель автобуса без пассажиров выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом.

«В результате ДТП водитель автобуса получил тяжелые травмы и госпитализирован в больницу. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварии», — сообщает ведомство.

В свою очередь пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) уточняет, что, по предварительным данным, водитель автобуса нарушил ПДД, выехал на нерегулируемый переезд железнодорожных путей необщего пользования — пересечение Волхонского шоссе и Промышленной улицы поселка Новогорелово в Ленинградской области — перед приближающимся тепловозом.

«Машинист применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось, водитель автобуса получил травмы», — добавили в ведомстве.

В настоящий момент транспортная прокуратура проверяет все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе Октябрьской железно дороги (ОЖД) в свою очередь отметили, что инфраструктура, на которой произошло дорожно-транспортное происшествие, не находится в ведении ОЖД. Ввиду этого на движение поездов данное происшествие не повлияло.