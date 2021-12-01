Кейптаун, 1 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. У пациентов, которые заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон», наблюдаются симптомы, схожие с симптомами гриппа. Об этом 1 декабря рассказал врач из ЮАР Унбен Пиллэй, его слова приводит агентство Bloomberg.

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Как отметил медик, в настоящее время заболевание, которое вызывает разновидность коронавируса «Омикрон», проявляется в легкой форме. При этом он уточнил, что еще что-либо утверждать.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», — сказал Пиллэй.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что за прошедшие семь дней в мире от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались порядка 47,5 тыс. пациентов.