Красноярск, 1 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Красноярском крае за последние сутки выявили 726 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 153 348. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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В регионе по суточным заражениям вновь лидирует город Канск, а также Шушенский район.

Из 726 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 176 (темп прироста 0,4%), в Канске — 54 (1,0%), в Минусинске — 49 (0,7%), в Норильске — 40 (0,5%), в Ачинске — 39 (0,5%), в Боготоле — 11 (1,3%). В районах края больше всего инфицированных выявлено в Шушенском — 30 (1,5%), Нижнеингашском — 29 (1,7%), Курагинском — 28 (1,0%), Богучанском — 27 (0,9%), Дзержинском — 26 (2,4%), Иланском — 26 (1,8%), Ермаковском — 25 (1,6%), Краснотуранском — 22 (2,1%) и Абанском — 20 (1,2%).

За последние сутки в Красноярском крае под медицинское наблюдение взято 4227 человек, снято с наблюдения — 4123. Всего на дому в связи с коронавирусом наблюдается 55 612 (+104) человек.

За последние сутки в регионе проведено 12 605 тестов на коронавирус, с начала эпидемии — 4 307 076.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом увеличивается, несмотря на некоторое снижение заболеваемости.