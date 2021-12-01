Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Большие дизель-электрические подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» (обе проекта 636.3) — первая и вторая лодки серии, строящейся на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге для Тихоокеанского флота — завершили межфлотский переход и прибыли во Владивосток, на главную базу ТОФ, сообщили 1 декабря в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

Подлодки прошли с Балтийского до Тихоокеанского флота через два океана и семь морей, преодолев Атлантический и Индийский океаны, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское моря.

Длительность перехода составила 107 суток. «По протяженности для дизельных подлодок — это самый большой переход с 1970-х годов», — отметил командир подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» Антон Юсупов.

Напомним, первый корабль серии для ТОФ, «Петропавловск-Камчатский», был передан ВМФ РФ в ноябре 2019 года. Подлодка «Волхов» вошла в состав Тихоокеанского флота 24 октября 2020 года. Передача ВМФ РФ третьей субмарины «Магадан» состоялась 12 октября 2021 года.

В настоящее время идет активное строительство четвертой подводной лодки тихоокеанской серии — «Уфа». Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск», были заложены на предприятии 23 августа 2021 года. Сегодня верфи ведут формирование блоков обеих субмарин.