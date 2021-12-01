Ижевск, 1 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 1 декабря провели 2 149 819 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2641 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 2639 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3247 человек.

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