Душанбе, 1 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. 30 ноября в Душанбе состоялся четырнадцатый форум сотрудничества между Южной Кореей и странами Центральной Азии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Wooddee Душанбе

По их словам, в мероприятии приняли участие около ста экспертов и представителей стран Центральной Азии, включая министров иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Киргизии Руслана Казакбаева, Туркмении Рашида Мередова, Узбекистана Абдулазиза Камилова и замминистра внешнеполитического ведомства Казахстана Марата Сыздыкова.

Главной темой форума стало взаимодействие Южной Кореи и стран Центральной Азии в вопросах восстановления экономики в посткоронавирусный период.

Участники мероприятия обсудили планы укрепления сотрудничества в четырёх областях, таких как лесное хозяйство, энергетика, цифровые технологии и здравоохранение.

В своём выступлении глава МИД Южной Кореи заявил, что Южная Корея и страны Центральной Азии добились заметных результатов в развитии отношений за последние 30 лет, однако в настоящее время страны столкнулись с общими проблемами, такими как изменение климата и пандемия коронавируса.

Чон Ый Ëн предложил участникам форума развивать сотрудничество, руководствуясь такими принципами, как зелёное развитие, создание новых двигателей роста за счёт применения технологий будущего и рост, ориентированный на человека.

Представители стран Центральной Азии выразили надежду на укрепление сотрудничества с Южной Кореей в процессе перехода к зелёной и цифровой экономике.

По итогам мероприятия стороны приняли план работы на 2022 год, утвердили кандидатуру южнокорейского представителя Ли Чжон Гука на пост исполнительного директора секретариата, а также подписали совместную декларацию.