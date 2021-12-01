Москва, 1 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа начнут в полевых условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮВО 1 декабря.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военнослужащие

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Марши на общевойсковые полигоны уже совершили более 10 тыс. военнослужащих Южного военного округа в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений.

«Боевое слаживание отделений, расчётов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля на более чем 30 общевойсковых полигонах», — уточнили в военном ведомстве.

Личный состав будет размещён на автономных полевых лагерях АПЛ-500 на базе основных полигонов, включая Прудбой в Волгоградской области, Ашулук в Астраханской области, Тарское в Северной Осетии, Николо-Александровский в Ставропольском крае, Кадамовский и Кузьминский в Ростовской области и Опук в Крыму.

Остальная часть подразделений будет заниматься в пунктах постоянной дислокации — в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Вооружённых силах России стартовал новый 2022 учебный год. В ходе него в войсках планируется провести более 20 тысяч мероприятий боевой подготовки.