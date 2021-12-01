Кишинёв, 1 декабря, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста в Молдавии может привести к протестам населения. Об этом экс-президент республики, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в эфире телеканала Primul in Moldova.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Он прокомментировал внесение на рассмотрение в парламент Молдавии законопроекта о пенсионной реформе, в ходе которой пенсионный возраст для всех предлагается поднять до 63 лет. Инициатором стала пропрезидентская правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС).

«Социальную политику ПДС иначе как социальным геноцидом назвать нельзя. Пенсионерам обещали более высокие пенсии, но не сказали, что цены на все товары и услуги вырастут вдвое. Всё, что нам удалось сделать за два года, отменили: пенсионный возраст, индексация пенсий и помощь пожилым людям дважды в год», — сказал Додон.

Он отметил, что его партия не будет организовывать протесты. По мнению лидера «социалистов», протесты должны исходить от народа, чтобы у них не было политической направленности.

Напомним в Молдавии в 2016 году, выполняя требования Международного валютного фонда, повысили до 63 лет. В декабре 2020 года тогдашний президент республики Додон перед истечением президентских полномочий снизил пенсионный возраст для мужчин до 62 лет, а для женщин — до 57 лет.