Москва, 1 декабря, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 16,9 млрд рублей в регионы на программу сельской ипотеки и поддержку аграриев. Об этом 1 декабря сообщает сайт правительства.

Riala АПК

На субсидирование программы «Сельская ипотека» из этой суммы будет направлено 788 млн рублей. В рамках программы жители России могут получить кредит по льготной ставке до 3% годовых на покупку земли и строительство дома, а также покупку дома или квартиры в новостройке.

Остальные средства получат аграрии. Более 10,5 млрд рублей направят на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота.

«Решение принято из-за роста цен на такие корма», — пояснили в правительстве.

Кроме того, 5,6 млрд рублей пойдут на возмещение затрат на создание или модернизацию объектов АПК. Например, молочных ферм или плодоовощных хранилищ.