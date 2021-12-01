Москва, 1 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Музыкант и композитор Александр Градский на съемках последнего эпизода шоу «Голос» испытывал дискомфорт при ходьбе, рассказал в эфире «Первого канала» певец Леонид Агутин.

Kodru Александр Градский

По словам Агутина, он поинтересовался у Градского, что у него с ногами.

Градский в свою очередь посетовал на нехватку времени между съемками на то, чтобы заняться здоровьем, а также опасался случайно получить травму во время тренировок и «всех подвести».

Как сообщало ИА REGNUM, музыкант, композитор и певец Александр Градский умер в Москве в возрасте 72 лет 28 ноября 2021 года. Причина смерти — инфаркт головного мозга.

Читайте также: Путин выразил глубокие соболезнования родным Александра Градского