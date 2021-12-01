Дзержинск, Нижегородская область, 1 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Ростехнадзор требует временно запретить работу цеха по производству взрывчатых материалов на заводе имени Свердлова в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщили в Волжско-Окском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Cyrios Дзержинск (аэрофотосъёмка)

Поводом для ограничений в работе предприятия стала авария, произошедшая 27 ноября на опасном производственном объекте из-за целого ряда грубых нарушений требований промышленной безопасности.

Отметим, что с начала года специалисты Ростехнадзора зафиксировали свыше 70 нарушений в работе завода, в том числе несоблюдение требований пожарной безопасности и хранения взрывчатых веществ, а также отсутствие системы экстренного оповещения в нескольких цехах.

ИА REGNUM напоминает, что утром 27 ноября 2021 года на территории одного из цехов завода имени Свердлова в городе Дзержинске произошла серия взрывов, спровоцировавших крупный пожар. В результате чрезвычайного происшествия пострадали двое работников предприятия."Завод имени Я.М. Свердлова» «является крупнейшим предприятием в боеприпасной отрасли, обладающим уникальными мощностями и технологиями как по выпуску основных видов взрывчатых веществ и смесевых составов на их основе, так и по снаряжению боеприпасов для всех родов войск».