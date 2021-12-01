Рига, 1 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Власти Украины будут оценивать действия президента Белоруссии Александра Лукашенко в вопросе признания российским полуострова Крым, а не слова белорусского лидера на эту тему. Об этом 1 декабря заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО, его слова приводит «Укринформ».

Kmu.gov.ua Дмитрий Кулеба

»Мы будем оценивать его (Лукашенко — ред.) действия. Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — сказал он.

При этом Кулеба уточнил, что ситуация с Крымом — это не такой вопрос, в котором власти Украины могут позволить себе «воздержание».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым и у него есть договоренность об этом с президентом России Владимиром Путиным. Также он добавил, что Крым де-факто и де-юре стал частью России после референдума 2014 года и указал, что такая поездка будет означать признание Минском полуострова российским.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.