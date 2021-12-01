Ярославль, 1 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. 1 декабря скончался почётный гражданин Ярославля, первый директор музея истории города и известный деятель региональной культуры Владимир Извеков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в семье.

Владимир Извеков

Владимир Извеков скончался 1 декабря в 4 часа утра. Он находился на лечении в отделении Центральной городской больницы, перепрофилированном для лечения больных CОVID-19. В больницу он поступил 19 ноября.

«Это, безусловно, большая потеря для всех нас. Он был не только очень профессиональным и авторитетным деятелем сферы культуры, но и прекрасным человеком. С его именем связаны многие знаковые и яркие начинания и события культурной жизни региона. Владимир Георгиевич продолжал активную общественную деятельность и на пенсии. Входил в состав общественной палаты области и общества охраны памятников истории и культуры. Он по праву был отмечен многими наградами. Выражаю соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича, скорблю вместе с вами…», — написал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий на своей странице в Facebook.

Владимир Георгиевич Извеков родился в 12 февраля 1935 года в Ярославле. После школы отслужил на флоте, а вернувшись на родину сначала работал слесарем, а затем токарем на Ярославском электромашиностроительном заводе.

Окончил вечернее отделение исторического факультета Ярославского педагогического института, затем учился в Академии общественным наук при ЦК КПСС в Москве.

Возглавлял городское управление культуры, а затем региональный департамент культуры и туризма администрации области. С 1998 по 2011 год был первым директором музея истории Ярославля. Именно под его руководством была возрождена городская Доска почёта, открыт Зал трудовой славы.

В 2006 году был награждён почётным званием «Заслуженный работник культуры РФ», в 2017 году получил звание «Почётный гражданин города Ярославля».