Скончался почётный гражданин Ярославля Владимир Извеков
Ярославль, 1 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. 1 декабря скончался почётный гражданин Ярославля, первый директор музея истории города и известный деятель региональной культуры Владимир Извеков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в семье.
Владимир Извеков скончался 1 декабря в 4 часа утра. Он находился на лечении в отделении Центральной городской больницы, перепрофилированном для лечения больных CОVID-19. В больницу он поступил 19 ноября.
Владимир Георгиевич Извеков родился в 12 февраля 1935 года в Ярославле. После школы отслужил на флоте, а вернувшись на родину сначала работал слесарем, а затем токарем на Ярославском электромашиностроительном заводе.
Окончил вечернее отделение исторического факультета Ярославского педагогического института, затем учился в Академии общественным наук при ЦК КПСС в Москве.
Возглавлял городское управление культуры, а затем региональный департамент культуры и туризма администрации области. С 1998 по 2011 год был первым директором музея истории Ярославля. Именно под его руководством была возрождена городская Доска почёта, открыт Зал трудовой славы.
В 2006 году был награждён почётным званием «Заслуженный работник культуры РФ», в 2017 году получил звание «Почётный гражданин города Ярославля».