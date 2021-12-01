Париж, 1 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Более 20 000 человек, застрявших в Марокко, были репатриированы во Францию специальными рейсами после решения о закрытии воздушной границы с Францией из-за пандемии, сообщает Le Figaro.

AlexandrVe Самолет

Для людей, которые не смогли вернуться во Францию, были организованы специальные рейсы. Компании Air France и Transavia открыли специальные рейсы из Марокко.

Франция на сегодняшний день является ведущим экономическим партнером Марокко. Более 1,3 млн жителей Марокко живут во Франции и почти 80 000 граждан Франции проживают в Марокко.

Кроме того, бюджетная авиакомпания TUIfly объявила, что с 1 по 5 декабря выполнит 18 специальных рейсов для репатриации около 2377 туристов Бельгии, все еще застрявших на территории Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Harris Interactive, действующий президент Франции Эммануэль Макрон станет лидером в первом туре президентских выборов в 2022 году.