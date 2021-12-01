Чебоксары, 1 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Чувашии произошла ещё одна крупная авария в Новочебоксарске. В результате ДТП два человека погибли, ещё двое ранены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Столкновение произошло сегодня, 1 декабря, около 07:00 мосту дороги «Вятка» в Новочебоксарске. По данным полиции, в аварию попали автомобили «Лада Веста», «Фольксваген Пассат», «Хендай Солярис» и «Рено Дастер».

В МВД по Чувашии отмечают, что при столкновении отечественный автомобиль перевернулся и на месте ДТП погибли двое находившихся в салоне мужчин. Ещё два человека доставлены в больницу.

Автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября при въезде в Новочебоксарск автобус врезался в стоящий на дороге прицеп. По данным правоохранителей, в аварии пострадали два пассажира маршрутного автобуса.

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