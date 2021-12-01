Санкт-Петербург, , 10:21 — REGNUM Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге 1 декабря достигнет примерно 20 см. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Уборка снега в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, еще в ночь на 30 ноября в Северной столице выпало до 15 см снега. Затем снегопад ослабел, поскольку принесший обильные осадки циклон «Бенедикт» ушел вглубь России, и Петербург оказался в его тылу. Однако полностью снег не прекратится.

«Сегодня метеорологические условия будет формировать тыловая, холодная часть циклонического вихря. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт кратковременный снег, а температурный фон будет на 4−5° ниже положенных по климату значений», — отметил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит −4…−6 градусов, по Ленобласти −3…−8 градуса. Ветер северо-западный 5−10 м/с.

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