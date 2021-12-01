Балаково, Саратовская область, 1 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Жительнице города Балаково по обвинению в причинении смерти 4-летнему сыну назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

pannipanni Происшествие на воде

Следствием установлено, что днем 18 июля 2021 года на городском пляже в первом микрорайоне города Балаково отдыхала семейная пара с двумя детьми. Мать вместе с 4-летним сыном находились на надувном матрасе. Женщина, отдалившись от берега на значительное расстояние, за территорию, обозначенную буйками, спустилась с матраца, в результате чего ребенок соскользнул в воду и утонул.

В суде женщина признала вину и раскаялась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за летний период утонули 45 человек, в том числе трое детей.

Читайте также: В Саратовской области подвели итоги купального сезона