Ярославль, 1 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Главный врач Ярославской областной клинической больницы Александр Корнилов призвал жителей области прививаться от коронавируса. Он считает, что только это поможет победить пандемию. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославская областная больница

Поводом для обращения стали случаи заболевания пациентов областной больницы COVID-19. ЯОНКБ не является ковид-госпиталем, но в ряде случаев у поступивших пациентов выявляется коронавирус.

«Так получается, что больные, которые к нам поступают, они уже заражённые. И мы здесь ничего не можем поделать. Потому что клинических проявлений, когда поступают пациент, их нет. Анамнез собираем, всё выясняем, делаем ПЦР-диагностику. Сколько угодно мазков можно сделать, любой подозрительный случай. Но при поступлении не всегда бывает картина. Когда она начинает проявляться там на второй-третий день, мы понимаем, что надо делать мазок и выяснять, мы вынуждены перевозить», — рассказал Александр Корнилов.

По словам Корнилова, вероятность заражения пациентов от медицинских работников почти нулевая. В больнице сейчас привито 100 процентов сотрудников.

«У меня все сотрудники привиты. Все. У меня ни один человек не болеет ковидом, ни один. Откуда появляется эта зараза? Пациенты и их родственники потом жалуются, почему мы их заразили. А вы что сделали, чтобы они не заражались? Что вы сделали со своими родственниками?», — рассказал Александр Корнилов.

Больные, у которых выявляется коронавирус, заражают своих соседей по палате. По статистике 98 процентов пациентов ЯОНКБ, у которых во время лечения был выявлен коронавирус, не были привиты. Возможности изолировать всех вновь прибывающих пациентов нет.

«У меня госпитализируется в день больше 100 человек из которых 50 процентов — это экстренные больные. Которые из дома, с улицы. Их привезти могут откуда угодно. 50−60 человек тяжёлые больные, зачастую без сознания, без какого-либо анамнеза. И мы должны им помогать. Я же не могу их до какого-то этапа выдерживать — будет ли у них ковид через два-три дня или не будет. Я буду их лечить и всячески оказывать помощь», — подчеркнул главврач клинической больницы.

Без понимания необходимости массовой вакцинации люди продолжат заражаться коронавирусом в больницах от таких же непривитых.

«Главное, чтобы общество поняло и осознало, что от него зависит, как больница будет работать и как она будет спасать. Надо прививаться. Вот самый главный вердикт. Конечно, больные будут. Но не так сильно, не так интенсивно. И нам будет легче», — заключил Александр Корнилов.

В первую очередь главврач попросил обратить внимание на людей 65+, которые больше всего подвержены болезням в целом.