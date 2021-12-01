Москва, 1 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Операции по задержанию подпольных оружейников прошли российских регионах, задержано 85 человек, изъято более 350 единиц оружия. Об этом сообщили 1 декабря в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии пресекли преступную деятельность 85 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. В результате прекратили незаконную деятельность 17 мастерских, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

«Из незаконного оборота изъято 353 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», — уточнили в ФСБ.

Изъяты в том числе пулемёты, автоматы и пистолеты-пулемёты, пистолеты, револьверы, карабины, винтовки и ружья, артиллерийские боеприпасы, противопехотные мины, ручные гранаты, патроны различного калибра, взрывчатые вещества, комплектующие.

Спецоперации прошли в ноябре в 30 регионах, включая Москву. Задержанные — жители 21 субъекта РФ, отметили в спецслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, операции по задержанию подпольных оружейников проводились также в сентябре. Тогда были задержаны 48 человек в 18 регионах России.

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