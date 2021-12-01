Оренбург, 1 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Оренбуржье получит финансовую поддержку федерального центра в реализации проекта строительства областной инфекционной больницы на территории Оренбургского района. Распоряжение о выделении субсидии в 500 млн рублей подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликована на сайте government.ru .

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Федеральные средства пойдут на завершение строительства современной клиники в 2021 году.

«Важно, чтобы, как и запланировано, все работы закончились до конца года. Прошу губернатора Дениса Владимировича Паслера держать это на личном контроле», — отметил Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID — 19, которое состоялось 30 ноября.

Напомним, ранее оренбургский бизнесмен призвал других предпринимателей поучаствовать финансово в реализации необходимого для региона проекта, поскольку сейчас в Оренбурге имеющаяся инфекционная клиника явно устарела. Однако у других коммерсантов идея отклика не нашла.

Общая стоимость проекта составила 2,7 млрд рублей. Из них третья часть средств — 1 млрд рублей — средства благотворительного фонда Елены Черной.

«Строительство больницы подходит к концу. Выделенные Правительством РФ средства направим на завершение работ на объекте», — сказал Денис Паслер.

Госпиталь рассчитан на 186 пациентов, но при чрезвычайной ситуации количество мест может быть увеличено до 284. Общая площадь больницы займёт более 1,2 га земли в Оренбургском районе.

Это будет современное лечебное учреждение, оснащённое необходимым оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, УЗИ, компьютерным томографом и эндоскопом. Здесь будут оказывать помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.