Чебоксары, , 10:14 — REGNUM В Чувашии планируют приобрести шесть легковых автомобилей, которые будут поставлены в сельские поселения. Общая стоимость расходов при максимальной цене контрактов превышает 5,64 млн рублей. Соответствующие извещения о проведении электронных аукционов размещены 29 и 30 ноября на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Машины Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как следует из документов, заказчиком самого дорогого автомобиля является администрация Ухманского сельского поселения Канашского района, где на приобретение транспорта (максимальная цена контракта) выделяется 1 293 567 рублей. Средства направляются из республиканской казны и бюджета поселения.

Легковой автомобиль приобретается также для администрации Сабанчинского сельского поселения Яльчикского района, начальную стоимость транспортного средства оценили в 1 049 500 рублей

Более дешёвый автомобиль за счёт средств республиканского бюджета закупает администрация Карабашского сельского поселения Марпосадского района, указав 996 533 рубля 33 копейки в качестве максимальной цены. Другое сельское поселение Мариинско-Посадского района, Кугеевское, получит за счёт средств местных бюджетов автомобиль поскромнее: заявленная максимальная цена — 748 866 рублей 67 копеек.

Для нужд Березовского сельского поселения Ибресинского района будет поставлен легковой автомобиль Lada Granta (или эквивалент). На данные цели из бюджета поселения предусмотрено 805 500 рублей.

Меньше всего средств выделяется на новый автомобиль для администрация Питишевского сельского поселения Аликовского района. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 748 833 рубля 33 копейки. Источник финансирования — республиканский бюджет Чувашии.

Таким образом, за два дня размещено шесть аукционов о закупке для муниципальных чиновников легковых автомобилей. На данные цели всего предусмотрено 5 642 800 рублей 33 копейки.