Вашингтон, 1 декабря, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В ходе пресс-коференции президент США Джо Байден несколько раз не смог правильно произнести название нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщает The New York Post.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

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«Он называется «Омникрон», — сказал он перед тем, как дать оценку опасности нового варианта SARS-CoV-2.

Также Байден снова неправильно назвал новый штамм, когда рассказывал о мерах против новой разновидности коронавируса, заявив, что ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения варианта «Омникрон».

Отметим, американский президент неоднократно попадал в подобную ситуацию. До этого он несколько раз путал названия стран и фамилии политиков. Так, Байден в одном из своих выступлений перепутал Ливию с Сирией, в другом — Ирак с Ираном, и еще в одном — Дональда Трампа с Бараком Обамой.