Симферополь, , 10:12 — REGNUM В Крыму семь штормовых предупреждений было получено от синоптиков за период с 26 ноября по 1 декабря, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«На 1 декабря прогноз оправдался частично. Смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега на территории Республики Крым зафиксированы на Ай-Петри 54 мм, Керчь — 34 мм, Симферополь — 31 мм. Максимальные порывы ветра зафиксированы на горе Ай-Петри — 41 м/с, в Алуште — 31 м/с, Ялте — 26 м/с», — сообщили в управлении.

Штормовое предупреждение продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода в Крыму и Севастополе бушует с 29 ноября — ураганный ветер и осадки привели к десяткам поваленных деревьев, массовым отключениям света. Повреждены автомобили. Есть пострадавшие.