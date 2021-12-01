Челябинск, , 10:10 — REGNUM В Челябинске местного 35-летнего жителя осудили за соучастие в хищении денег с банковских карт граждан и за мошенничество. Приговор вынес Ленинский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следствия, подсудимый действовал в составе группы лиц. Вместе с неустановленными следователями соучастниками он занимался обналичиванием денежных средств, похищенных у граждан. Для этого он подыскивал банковские карты, которые оформлены на посторонних. На них соучастники перечисляли похищенные деньги. Гражданин снимал их и переводил в биткоины, которые зачислял на счёт неустановленного лица.

В ведомстве добавили, что среди потерпевших были жители Магадана, Кирова, Оренбуржья и т.д. Они показали, что им звонили якобы сотрудники «службы безопасности банка» и обманом убеждали перевести им деньги. Таким образом у семерых граждан похитили более 680 тыс. рублей. Пособника мошенников отправили в колонию общего на два с половиной года.