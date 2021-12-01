Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM Под Петербургом в поселке Княжево водитель военного грузовика «Урал» с курсантами Росгвардии на борту не справился с управлением из-за непогоды и врезался в дерево, пострадали 14 человек. Об этом 1 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Федеральной службы войск национальной гвардии.

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«ДТП произошло в условиях гололедицы и ограниченной видимости. На место были вызваны все оперативные службы. Военнослужащим, получившим легкие ушибы и ссадины, медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — сообщил собеседник агентства.

В ДТП пострадали 14 курсантов Института войск Росгвардии, которые ехали на учения.