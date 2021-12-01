Москва, 1 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Совфед обсудил ряд кандидатур на должности прокуроров некоторых регионов России, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря. Речь идет о прокурорах Санкт-Петербурга, Пензенской области, Башкирии, Вологодской области и Ивановской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проинформирует главу государства о прошедших консультациях.

По итогам консультаций профильные комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Виктора Мельника на пост прокурора Санкт-Петербурга. Сейчас он является первым заместителем прокурора города.

Нашла также поддержку кандидатура Алексея Павлова на пост прокурора Пензенской области. Павлов является зампрокурора Самарской области, состоит на службе с 2000 года.

Сенаторы поддержали кандидатуру Игоря Пантюшина на пост прокурора Башкирии. Он в 2003—2013 годах возглавлял прокуратуру Липецкой области. С 2013 года занимает должность прокурора Владимирской области.

Комитеты поддержали кандидатуру Андрея Тимошечева на пост прокурора Вологодской области. Сейчас он является первый заместителем прокурора Кемеровской области.

Ранее комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Олега Юрасова на пост прокурора Ивановской области. Сейчас он работает и.о. прокурора Вологодской области.

Кандидатуры представлены в верхнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным.

В соответствии с Конституцией РФ президент РФ Владимир Путин назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности, в частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ.