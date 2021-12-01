Варшава, , 10:07 — REGNUM 30 ноября полиция Лодзинского воеводства задержала пятерых граждан Ирака в городе Томашув-Мозавецкий. Они были найдены в фуре, прибывшей из Белоруссии. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мигранты Gémes SándorSzomSzed

Сообщается, что водителя фуры задержали. Выяснилось, что транспортное средство выехало с территории Белоруссии на территорию ЕС еще 24 ноября.

При этом, на пломбе прицепа, где находились мигранты, не было обнаружено следов взлома, поэтому оперативники полагают, что нелегалы попали в прицеп фуры еще на территории Белоруссии.

Задержанных нелегалов поместили в центр для мигрантов. С водителем ведутся следственные действия — его подозревают в умышленной перевозке граждан Ирака через границу.