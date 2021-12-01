Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM Селяне Ростовской области собрали беспрецедентный урожай масличных культур. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Урожай Павел Ищенко © ИА REGNUM

«Урожай в этом году в общем-то беспрецедентный. Никогда Ростовская область не собирала больше 2 млн тонн масличных культур. Мы в этом году собрали. Никогда в Ростовской области не было такого урожая, который есть в этом году. Мы считали 2017 год высоким достижением и считали, что это сложно перейти, потому что старожилы агропромышленного комплекса говорили, что это были когда-то мечты недостижимые. В этом году будет больше, чем в 2017 году», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области урожай зерна превзошёл прошлогодние объёмы и достиг 13 млн тонн. При этом урожайность выросла почти на 10%.

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