Москва, 1 декабря, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Россия готовит еще одну партию гумпомощи в Афганистан, заявил 1 декабря российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

По его словам, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина Министерство обороны отправило 1 декабря очередную крупную партию гуманитарной помощи афганскому народу. Военно-транспортной авиацией ВКС России в Кабул доставлено 36 тонн продовольствия.

«На очереди еще один «десант». Общий объем гуманитарных грузов превысит 100 тонн», — сказал посол.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты Военно-транспортной авиации Минобороны РФ будут осуществлять эвакуацию российских граждан и граждан государств-членов ОДКБ из Афганистана. Всего на данном этапе планируется вывезти более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, которые будут проходить обучение в российских вузах.

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