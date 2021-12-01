Москва, , 10:06 — REGNUM Сегодня, 1 декабря, около 650 тысяч выпускников 11-х классов школ России напишут итоговое сочинение. Около 11,9 тыс. выпускников, имеющих ограничения по состоянию здоровья, будут писать изложение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Сочинение 2018god.net

Экзамен начнется в школах России в 10:00 по местному времени. На написание сочинения выделяется 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем — не менее 350 слов, изложения — не менее 200 слов.

Успешное написание сочинения является допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Сочинение оценивается по системе зачет/незачет. Дополнительные сроки сдачи экзамена — 2 февраля года и 4 мая 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве итоговое сочинение пишут более 66 тысяч одиннадцатиклассников.

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