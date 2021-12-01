Саратов, , 10:10 — REGNUM В Саратове 31-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в причинении смертельных травм приятелю. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Нож Snufkin

В ночь с 20 на 21 ноября 2020 года 31-летний мужчина вместе с сожительницей находился в принадлежащей ей квартире дома по улице Огородная города Саратова. К ним в гости пришли двое знакомых мужчин. Один из гостей уехал ближе к полуночи домой, а со вторым обвиняемый направился в магазин. По пути мужчина высказал претензии 25-летнему приятелю, посчитав, что он оказывает знаки внимания его сожительнице. После этого обвиняемый дважды ударил знакомого кулаком в область головы. Мужчина попытался убежать, но злоумышленник схватил камень с земли и бросил ему в спину, от чего он упал. Ревнивец подбежал к пострадавшему и тем же камнем нанес не менее 30 ударов по голове и туловищу. После этого обвиняемый достал имеющийся при себе раскладной нож и нанес знакомому более 580 ударов по разным частям тела, затем скрылся с места происшествия.

По заключению экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате травмы головы с переломом черепа, множественных колото-резаных и резаных непроникающих ранений тела, переохлаждения.

Личность злоумышленника была установлена сотрудниками уголовного розыска. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИА REGNUM ранее сообщало, 13 октября 51-летний житель Волжского района Саратова «решил разобраться» с мужчиной, который гостил у соседа и у которого якобы был конфликт с его сожительницей.

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