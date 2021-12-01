Москва, , 10:04 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело об обстреле в Донбассе, в результате которого ранен мирный житель. Об этом 1 декабря сообщает сайт СКР.

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мирного жителя в результате обстрела украинских силовиков СКР

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«По данным следствия, 30 ноября 2021 года военнослужащие Вооруженных сил Украины произвели прицельный обстрел с применением стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры по улице Лукьяненко города Донецка. В результате обстрела получил ранение 34-летний мирный житель.

Обстреливая населенный пункт, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте.

Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней», — заявили в Следкоме России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 ноября, в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ получил пулевое ранение левого бедра мужчина, 1987 года рождения, который в момент обстрела находился по адресу ул. Лукьяненко, 6 в Донецке. Пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в центральную городскую больницу №14 г. Донецка. Диагноз — сквозное огнестрельное ранение средней трети левого бедра, открытый многооскольчатый перелом нижней трети левой бедренной кости, комбинированный шок.

Ранее о нарушении Минских соглашений в интервью Baltnews рассказал глава республики Денис Пушилин. По его словам, ОБСЕ умышленно не указывает в отчетах обстрелы Украиной мирных насеянных пунктов.

Также отмечалось, что 29 ноября 2021 года, со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

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