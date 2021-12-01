Биробиджан, , 10:11 — REGNUM Октябрьский районный суд Еврейской автономной области постановил возобновить занятия в школе села Екатерино-Никольское, где была обнаружена слишком высокая концентрация радона. Останутся закрытыми только два кабинета, в которых были превышены нормативы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 декабря в пресс-службе правительства ЕАО.

В школе vettie vette

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«В двух кабинетах, которые были определены по акту обследования, необходимо прекратить образовательную деятельность. Вся остальная школа с 30 ноября работает в штатном режиме. Важно, что эти два кабинета напрямую под учебные классы и не использовались, в них проводились дополнительные занятия. Сейчас данные помещения опечатаны. Будут проводиться мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений», — рассказала заместитель начальника департамента образования правительства ЕАО Наталья Соловченкова.

Закрытие всей школы признали необоснованным решением как в администрации села, так и в самом учреждении образования. Из-за запрета обучать детей в здании часть учеников отправляли на занятия в село Октябрьское, остальных — обучали дистанционно. Всего в здании школы обучаются 256 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, суд постановил приостановить обучение детей в здании школы села Екатерино-Никольское на 60 дней. В управлении образования Октябрьского районе это решение сочли нерациональным, так как высокая концентрация радона была обнаружена только в двух кабинетах.