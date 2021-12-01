Махачкала, 1 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Дагестане непогода вывела из строя электросетевые объекты в горной части республики. Без света остались жители свыше 230 населенных пунктов в 11 районах, сообщили 1 декабря в министерстве энергетики и ЖКХ.

Rosseti.ru Ремонт электросетей

«Более 230 населенных пунктов в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах Дагестана частично остались без электроснабжения из-за дождя и сильного ветра», — приводит слова представителя ведомства «Интерфакс».

В настоящее время бригады электриков уже ведут восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, днем раньше в Дагестане остались без света из-за непогоды около 70 тыс. человек, проживающих в четырех районах: Шамильском, Цунтинском, Тляратинском и на Бежтинском участке.

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