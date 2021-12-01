Москва, 1 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента за неделю обеспечили безопасность около 150 паломникам при посещении средневекового монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Armen Manukov Монастырь Амарас

По словам паломницы монастыря Мариам Маркарян, иногда она посещает храм вместе с семьёй, иногда одна, и это придаёт силы.

Мариам Маркарян «К сожалению, мы не можем так посещать храм Казанчецоц который в городе Шуша, но я от имени моего народа хочу благодарить вас за такую безопасность, это очень хорошо, что мы можем безопасно посещать наш храм и молиться нашему богу. И за это мы очень благодарны вам в первую очередь миротворцам всем, вашему народу во главе с Владимиром Владимировичем Путиным».

Для обеспечения безопасности паломников во время посещения церковной службы российские военнослужащие регулярно сопровождают их на современных бронетранспортёрах БТР-82А. А также постоянно патрулируют территорию монастырского комплекса с целью сохранения зданий, представляющих историческую и культурную ценность.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы с 23 ноября 2020 года разминировали в Нагорном Карабахе более 2300 гектаров земли, около 2000 зданий, 683 километра дорог и обезвредили более 26 тысяч различных боеприпасов.

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