Москва, , 10:02 — REGNUM С 1 декабря в России произошла автоматическая индексация выплат для трёх категорий пенсионеров. Об этом ранее сообщили в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

В числе таковых оказались граждане, которым в ноябре текущего года исполнилось 80 лет и для которых предусмотрена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Размер последней увеличился в два раза — с 6044 рублей 48 копеек до 12 088 рублей 96 копеек.

Также пенсионные выплаты возросли у пенсионеров, которые проработали до августа нынешнего года. При этом данные об увольнении таких лиц поступают в ПФР только на четвёртый месяц, в результате чего индексация пенсий будет произведена в декабре, и они получат доплату за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Кроме того, на увеличение выплат также могут рассчитывать граждане, которые подали заявления на перерасчёт. Последний производится с первого числа месяца, следующего за тем, в который принято заявление и необходимые для перерасчёта документы.

Индексация пенсионных выплат, к примеру, может быть проведена для пожилых граждан, у которых есть несовершеннолетние иждивенцы. Прибавка составит 2014 рублей в месяц при одном нетрудоспособном лице на содержании, 4029 рублей — если иждивенцев двое, и 6044 рубля — если иждивенцев трое.

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