Канберра, 1 декабря, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Глава правительства Северной территории Австралии Майкл Ганнер, выступая на очередной пресс-конференции 1 декабря, был вынужден остановиться и «собраться с мыслями», говоря об угрозах физической расправы, которые поступают от антиваксеров в адрес его семьи. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Комментируя нападение на ветерана, Ганнер столкнулся с вопросом журналистов, подвергался ли он сам нападениям и поступали ли ему угрозы.

«Да, несколько раз — не только в мой адрес … Мне сказали, что моего ребенка бросят в могилу».

Далее Ганнер остановился на полуслове, чтобы собраться с мыслями.

«У нас есть наша работа, и мы ее делаем, и я благодарю полицию и других за ту работу, которую они делают со своей стороны», — продолжил Ганнер.