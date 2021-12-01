Москва, , 09:59 — REGNUM В Москве из-за сильного ветра упало почти 160 деревьев, повредились порядка 90 автомобилей, сообщили 1 декабря в экстренных службах города.

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Отмечается, из-за поваленных штормовым ветром деревьев пострадали две женщины. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в среду, 1 декабря, в столице России ожидается первая зимняя метель, при которой скорость порывов ветра составит до 15 м/с.

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