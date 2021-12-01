Тирасполь, 1 декабря, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) имеет те же права на суверенитет, что и Молдавия. Об этом заявил в интервью японской газете «Хоккайдо Симбун» глава МИД республики Виталий Игнатьев.

Молдавия и Приднестровье

Журналисты спросили у министра про отношение приднестровцев к стремлению Кишинёва включить ПМР в состав Молдавии. Игнатьев отметил, что Приднестровье входило только в Молдавскую ССР (МССР), но руководство Молдавии объявило эту советскую республику незаконной.

«Приднестровье никогда не было частью Бессарабии или современной Молдовы. Соответственно, коль советская союзная республика МССР признана высшим законодательным органом Молдовы незаконной, то нет и не может быть никаких оснований для «воссоединения» отсутствовавшего единства», — сказал Игнатьев.

Он призвал мировое сообщество отказаться от ретрансляции тезиса о «реинтеграции» ПМР и Молдавии, чтобы Кишинёв скорее отказался от этой идеи. Затем будет возможно заключение договора о дружбе между республиками.

Стоит отметить, что 23 июня 1990 года депутаты парламента Молдавской ССР приняли Декларацию о суверенитете. В ней Молдавия объявляется независимым государством, а действие законов СССР, противоречащие суверенитету новой республики, отменяется.