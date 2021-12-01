Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Петербурге в среду, 1 декабря, открылась новая зона платной парковки на 71 улице Центрального района — в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки. Это первое расширение зоны платной парковки с тех пор, как осенью 2015 года была запущена пилотная зона на 28 улицах центра Петербурга.

Новая зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«В день открытия новой зоны будут работать волонтеры, которые помогут автомобилистам с оплатой парковки», — сообщили в городском комитете по транспорту.

В новой зоне платной парковки размещены 40 паркоматов, однако только 26% автовладельцев оплачивают парковку с их помощью. Большинство водителей платят через приложение «Парковки Петербурга» и с помощью других способов бесконтактной оплаты.

Новая зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Новая платная зона действует аналогично пилотной зоне — ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8 утра до 20 вечера ежедневно. Оплата парковки должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля. В случае продления парковочной сессии, произвести оплату необходимо до окончания оплаченного времени. Покинуть парковочное место следует не позднее чем через 10 минут по истечении оплаченной парковочной сессии.

С 1 декабря 2021 года единый почасовой тариф для автотранспорта категории В составляет 100 рублей. Приобрести месячный абонемент для транспортных средств категории В можно за 20 075 рублей, годовой — за 179 580 рублей. Для тех петербуржцев, чьи дома попадают в зону платной парковки, ежегодная льготная плата по-прежнему составляет 1800 рублей в год для категории В, 900 рублей — для А и 3 600 в год — для категории С.

Оформить парковочное разрешение на бесплатную парковку могут зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга многодетные семьи, владельцы электромобилей, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Также не менее 10% парковочных мест в платной зоне выделено для размещения транспортных средств инвалидов и перевозящих их лиц.

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