Киев, 1 декабря, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обошла партию действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в рейтинге политических сил. Это следует из данных опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованных 30 ноября.

President.gov.ua Петр Порошенко

Социологи отмечают, что «Европейскую солидарность» поддерживают 17,1% респондентов, определившихся с выбором политической силы. В поддержку «Слуги народа» высказались 15%.

Третье место занимает партия бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 13,3%. Далее идут партия «Разумная политика» экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова — 9,9%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — 9,2%. Партии «Сила и честь» Игоря Смешко, «Украинская стратегия» экс-премьера Владимира Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко набрали по 5,4%, партия «Наши» Евгения Мураева — 5,3%.

Опрос проходил с 26 по 29 ноября во всех регионах Украины, он охватил 1,2 тыс. человек. Статистическая погрешность исследования — не более 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре «Европейская солидарность» немного опередила «Слугу народа» в рейтинге — 15,7% против 15,5%.

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