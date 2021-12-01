Томск, , 09:56 — REGNUM В Томской области уровень безработицы с начала года сократился в четыре раза — с 5,89% до 1,35%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, численность безработных в ноябре достигла 7227 человек, что на 24,6 тыс. меньше, чем в январе 2021 года.

Строитель Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам губернатора Сергея Жвачкина, через службу занятость в 2021 году нашли работу более 16 тыс. человек.

«Ситуация на рынке труда наглядно показывает: экономика области выдержала удар эпидемией и динамично восстанавливается. Принятые меры поддержки бизнеса и стабилизации занятости подтвердили эффективность», — отметил он.

В регионе сохраняется потребность в водителях и рабочих в строительной сфере. Как отмечается, потребность в специалистах рабочих профессий в полтора раза превышает потребность в служащих. Всего к настоящему времени в службе занятость число вакансий превышает 14 тысяч.