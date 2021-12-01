Оренбург, 1 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура внесла представление в адрес главы минобра Алексея Пахомова. Ведомство потребовало провести претензионную работу в отношении организации, сорвавшей поставку оборудования в рамках контракта. Об этом сообщают СМИ.

Ysia.ru Прокуратура

Речь идет об оснащении оборудованием центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках нацпроекта «Образование». Согласно условиям договора, подрядчик должен был осуществить поставку до конца июля 2021 года.

Из-за срыва сроков заказчик в одностороннем порядке расторг контракт. Вместе с тем минобр не принял мер по взысканию с подрядчика начисленных штрафов.