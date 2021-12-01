Тюмень, , 09:55 — REGNUM В Уральском федеральном округе повышение стоимости рабочей силы и материалов увеличит первоначальную цену строительных объектов, которые возводятся по национальным проектам. Об этом заявил в интервью «Российской газете» полпред президента России в УФО Владимир Якушев.

Строительство City-yaroslavl.ru

Полпред отметил, что более 70% денежных средств, идущих на финансирование национальных проектов, — это капитальные вложения, инвестиции в строительство.

«Противоэпидемические меры привели к дефициту рабочей силы в отрасли. К тому же серьезно выросли цены на материалы. Одна из причин увеличения биржевых цен на металл тоже связана с пандемией. На время ограничительных мер один из самых больших строительных рынков мира — китайский — сначала закрылся, а потом резко открылся. В Китае возобновили все стройки. Резкий рост спроса подстегнул цены на металл, что тут же отразилось на строительной отрасли», — пояснил Владимир Якушев скачок стоимости строительных объектов.