Канберра, , 10:04 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон разочарован сообщениями о поведении отдельных депутатов во время выступления депутата Жаки Ламби, когда та выступала 30 ноября в парламенте в Канберре. Об этом 1 декабря сообщил телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Со своей стороны сенатор штата Виктория Дэвид Ван принес публичные извинения за свое поведение, но опроверг сообщения о том, что он «рычал» во время выступления Ламби. Замечания ему и другим парламентариям, нарушавшим ход дебатов были сделаны неоднократно.

«Я не издавал этого «шума», и я, конечно, вообще не издавал никаких звуков животных», — написал в соцсетях сенатор Ван.

Отличился и лидер оппозиции Энтони Альбаниз, который в ходе выступления министра обороны заявил: «Ой, садись давай, простофиля».