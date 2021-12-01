Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM В канун 10-летия Алма-Атинского метрополитена сданы в эксплуатацию 8 новых электропоездов. На сегодняшний день в эксплуатации метрополитена 15 поездов. Об этом сообщает пресс-служба Алма-Атинского метрополитена, передает BAQ.KZ.

В честь 30-летия Независимости Казахстана, в канун Дня Первого Президента и 10-летия Алма-Атинского метрополитена сдаются в эксплуатацию 8 новых электроподвижных составов, производства южнокорейской компании HyundaiRotem, специально разработанные для Алма-Атинского метрополитена.

«Длина состава — 77,8 м, максимальная техническая скорость — 90 км в час. Температурный режим составляет — 35, +40°C.Четырехвагонный состав может вместить 940 человек. Каждый вагон оснащен системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, флуоресцентным освещением пассажирского салона» — сказано в сообщении.

Вагоны оснащены системой внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Машинист имеет возможность контролировать из кабины обстановку внутри и снаружи вагонов при помощи монитора системы видеонаблюдения.

Все вагоны соединяются широкими межвагонными проходами открытого типа (без промежуточных дверей), которые обеспечивают безопасный и удобный переход пассажиров из одного вагона в другой.

«Электропоезда обеспечивают высокую безопасность и комфортные условия, как для пассажиров, так и для обслуживающего персонала, а также сниженный уровень энергопотребления. Вагоны спроектированы и сконструированы для службы в течение 30 лет нормальной эксплуатации без большого переоборудования, укрепления и ремонта» — сказано в сообщении.

Десять лет назад, 1 декабря 2011 года, первый президент — Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев открыл первый и единственный метрополитен в Казахстане и стал первым пассажиром. С тех пор работа метро не прекращалась ни на одну минуту.

На протяжении 10 лет метрополитен работает стабильно, выполняет возложенные на него задачи.