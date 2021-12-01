Ростов-на-Дону, , 09:54 — REGNUM За месяц до Нового года в Ростове-на-Дону начали устанавливать ели и декоративные конструкции. Новогодними огнями подсветят здания, деревья и общественный транспорт. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Праздничное убранство донской столицы в этом году обновим световыми фигурами, арками и композициями. Мы закупили 25 новых фигур, с помощью которых на улицах Ростова будет создано семь фотозон. <…> Будут украшены парки и скверы Ростова», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Ростов-на-Дону засверкает новогодними огнями и световыми композициями за рекордные 27 млн рублей. Таких трат на новогоднее убранство донской столицы не было за последние пять лет.

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