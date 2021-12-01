Париж, , 09:53 — REGNUM Согласно опросу Harris Interactive, действующий президент Франции Эммануэль Макрон станет лидером в первом туре президентских выборов в 2022 году, сообщает Le Figaro.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Главе государства, по данным опроса, отдадут 23−24% голосов. На втором месте идет Марин Ле Пен (19−20% голосов), а на третьем — журналист Эрик Земмур (13%).

Опрос дает представление о соотношении сил и динамики в день проведения опроса. Опрос проводился онлайн с 26 по 29 ноября с участием 2601 жителя Франции в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на строительство пяти судов для нужд Госпогранслужбы Украины был подписан между украинской компанией «Нибулон» и французской Оcea.

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